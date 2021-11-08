/660356/تقارير-أوروبية-نيوكاسل-يسعى-لخطف-محمد-صلاح-من-ريال-مدريد

كشفت تقارير صحفية أوروبية صباح اليوم الأثنين، على تواجد الإهتمام من قبل نادي نيوكاسل، بإنضمام الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى فريق نيوكاسل الإنجليزي من تقويم فريقه في الفترة المقبله، بعد إستحواذ الصندوق الإستثماري السعودي.

والجدير بالذكر أن عقد محمد صلاح ينتهى مع ليفربول في يونيو 2023، ولم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حتى الآن من أجل الاستمرار في قلعة "أنفيلد" رغم أهمية الفرعون المصري في تشكيل المدرب، يورجن كلوب.

تقارير أوروبية

هناك مفاوضات جارية في الوقت الحالي بين ليفربول ووكيل محمد صلاح، رامي عباس، لكن أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية" أنها وصلت لطريق مسدود بسبب الطلبات المادية.

ويدعي موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي نيوكاسل يونايتد وبعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي هناك تطلعات لتكوين فريق قوي في السنوات المقبلة ولذلك يضعون أعينهم على محمد صلاح، استغلالا لأنهم أصبحوا أغنى نادٍ في العالم الآن.

ولكن الصفقة لن تكون سهلة لوجود اهتمام سابق من طرف ريال مدريد، ولكن لم يكشف التقرير عن مزيد من التفاصيل حول اهتمام نيوكاسل يونايتد.

ووصف التقرير أن دخول نيوكاسل يونايتد في سباق التعاقد مع، محمد صلاح، قد يكون بمثابة انقلاب مثير.

وأكد الموقع أن ليفربول في حال فشل المفاوضات مع محمد صلاح للتجديد سيتم بيعه في الصيف المقبل وستنتقل أنظاره إلى مهاجم فيورنتينا الحالي والمتألق، دوشان فيلاهوفيتش.

محمد صلاح

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في اللقاء الأخير مع الريد قبل التوقف الدولي في مباراة وست هام يونايتد، بشكل أساسي من بداية المباراة، والذي لم يقدم فيها الاداء المتوقع منه من قب جمهور الريدز، أول محبيه في مختلف العالم.

وانتهى لقاء ليفربول ووست هام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، للأخير، لتكون أول مباراة يخسرها الريدز في هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، وشارك محمد صلاح بشكل كبير في الهدف الأول لفريقه في اللقاء.