النائب طارق تهامي لـ دوت الخليج: أتفق مع رؤية وزير السياحة بشأن أهمية نوعية السائح القادم لمصر خلال الفترة الحالية «فيديو»

/660359/النائب-طارق-تهامي-لـ-تحيا-مصر-أتفق-مع-رؤية-وزير-السياحة-بشأن-أهمية-نوعية-السائح-القادم-لمصر-خلال-الفترة-الحالية-فيديو

قال النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير طريق الكباش يعبر عن الخطة الطموحة للدولة التي تهدف لتطوير القطاع السياحي، إضافة إلي أنه يعكس اهتمام الدولة بتدشين الفعاليات الآثرية المختلفة، التي تؤثر بدورها على القطاع السياحي، مشيرًا إلى أنشاء المتحف المصري الكبير بجانب الأهرامات وغيره من المتاحف فى المحافظات المختلفة.

تطوير طريق الكباش

وأكد النائب طارق تهامي، خلال حديثة لـ دوت الخليج، أن اهتمام الدولة بإحياء مثل هذه الفعاليات، يؤكد حرصها على الاهتمام بماضيها الذي يجعلها تقف بثبات فى حاضرها ولديها نظرة تفائل للمستقبل، لافتا إلى أن صناعة جلب السائح إلى مصر، تكون من خلال الاهتمام بتطوير قطاع السياحة الأثرية، مؤكد أن السائح الأجنبي ينظر لمصر على أنها الاهرامات والمعابد، إضافة إلى الاهتمام بسياحة المؤتمرات وسياحة الشواطئ والمؤاتمرات.

الاهتمام بوعي المواطن

وشدد النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تثقيف المواطن حول كيفية التعامل مع السائح خاصة العاملين بمهن مرتبطة بالسياحة، لافتا الى أن تواجد الآثار المصرية بالخارج نتيجة لتراكم الأخطاء المختلفة، موضحا أن الدولة قضت على المطارادت التي كانت تحدث فى منطقة الأهرامات وتتعامل بحزم مع المخالفين.

واشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن لجنة السياحة والآثار بالشيوخ ناقشت كيفية الاهتمام بنوعية السائح وليس باعداد السياح القادمين إلى مصر، مطالبا بتوعية الاطفال فى المدارس بأهمية السياحة والسائحين وكيفية التعامل معهم.