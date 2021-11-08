صور..إيناس عبد الدايم باجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ

/660361/صورإيناس-عبد-الدايم-باجتماع-لجنة-الثقافة-والإعلام-والسياحة-والآثار-بمجلس-الشيوخ

تشارك د. إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بلجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وذلك فى ضوء لقاءات الجنة مع ممثلى الحكومة بشأن الملفات التى تأتى فى ضوء إهتماماتها واختصاصاته بدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول.

دوت الخليج وشارك خلال الأسايع الماضية د. خالد العنانى، وزير السياحة والآثار باجتماعات اللجنة حيث قدم عرض لكل أعمال الوزارة وخطتها أمام الأعضاء حتى تكون الصورة واضحة لنواب مجلس الشيوخ وعن حجم الجهود التى تبذل.

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