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النائب أحمد فتحي يشارك فى احتفالية بيت العائلة المصرية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائه

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/660366/النائب-أحمد-فتحي-يشارك-فى-احتفالية-بيت-العائلة-المصرية-بمناسبة-مرور-10-سنوات-على-إنشائه

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوى الإعاقة والأسرة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى احتفالية بيت العائلة المصرية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائه، وذلك بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا ‏الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‎.

دوت الخليج يرصد تفصيل مشاركة النائب أحمد فتحي فى احتفالية بيت العائلة المصرية 

بيت العائلة المصرية 

كما شارك بالحضور كلا من السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصرين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، والنائبة رضوى اسماعيل وعدد من قيادات الأزهر والكنيسة وكبار رجال الدولة. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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