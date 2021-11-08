/660367/الأهلي-يدرس-اتخاذ-الإجراءات-التي-تحفظ-حقوقه-بعد-تصريحات-حكم-مباراة-القمة

عبرت إداراة النادي الأهلب برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن النتيجة الكبيرة، وأنه اضطر إلى التحدث مع مساعديه وأبلغهم أنهم في مرحلة الإدارة و"أنه سهل جدًا أي لاعب يعمل حاجة في حاجة، وكارت في كارت"، وبالتالي لا يكون من وجهة نظره أنه قام باحتواء اللاعبين في ظل التوتر الذي أصابهم، كما أن تفسيرات الحكم في البرنامج الإذاعي لبعض الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق المنافس لم تكن موفقة بل وتجافي الحقيقة وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاتهK وفي هذا السياق يدرس محمود الخطيب والمشرف العام على قطاع الكرة الموقف كاملًا مع الإدارات المعنية والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي.

انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي والزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، لصالح القلعة الحمراء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وخسارة الزمالك لكرة القدم أضاعت على كارتيرون تحطيم رقم كابرال الذي ظل مع الزمالك 30 مباراة بدون هزيمة، بينما عادل رقم فينجادا الذي حقق نفس رقم كارتيرون بـ25 لقاء متتالي بدون خسارة.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

ومن المقرر أن يعود باتريس كارتيرون إلى القاهرة الخميس القادم، من أجل التواجد داخل النادي ومباشرة عمله بشكل طبيعي.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز.

سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة ليقلص نتيجة المباراة لـ 5/3 بتسديدة على يمين الشناوي من داخل منطقة الجزاء.