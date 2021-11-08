/660370/بالصور-استعدادات-ملعب-برج-العرب-قبل-انطلاق-تدريبات-المنتخب-المسائية

أدى صباح اليوم المنتخب الوطني تدريبا صباحيا بأحد القاعات المتخصصة بمقر الإقامة ، ارتكز على النواحي البدنية، وذلك بعد اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شارك في المران الصباحي 22 لاعبا بعد انضمام أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي وأحمد ياسر ريان لاعب ألتاي التركي ، وينتظر أن ينضم للتدريبات المسائية اليوم مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي ، فيما ينضم غدا لتدريبات الفريق كل من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ معسكره أمس استعدادا لمباراة أنجولا في لواندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، والمقرر أن يعود منها الفريق للاستعداد مباشرة لمباراة الجابون ضمن الجولة الأخيرة يوم 16 نوفمبر الحالي ببرج العرب.

محمد صلاح والنني

ويصل الدولي المصري محمد صلاح ومحمد النني للقاهرة استعداداً للإنضمام لمعسكر المنتخب الوطني، ببرج العرب لمواجهتي أنجولا والجابون.

ويأتي النني ومحمد صلاح في طائرة خاصة من إنجلترا، بعد انتهاء الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يلعب فيه صلاح في صفوف ليفربول، والنني في صفوف ارسنال.

موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا

يلتقي المنتخب الوطني الجمعة القادمة مع المنتخب الأنجولي في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات من منافسات تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الإياب بين المنتخبين، على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لوندا بأنجولا، والذي يتسع لـ 50 ألف متفرج.

ومن الجدير بالذكر نجح المنتخب المصري تحقيق الفوز في لقاء الذهاب على المنتخب الأنجولي في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، بنتيجة هدف دون رد عن طريق محمد مجدي أفشة، وشهد على اللقاء ملعب 30 يونيو بالقاهرة.