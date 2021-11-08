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«بحضور إيناس عبد الدايم»..النائب محمود مسلم: قضية الوعى وفى القلب منها الثقافة من أولويات الدولة«فيديو وصور»

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/660373/بحضور-إيناس-عبد-الدايمالنائب-محمود-مسلم-قضية-الوعى-وفى-القلب-منها-الثقافة-من-أولويات-الدولةفيديو-وصور

أكد النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أن قضية الوعى وفى القلب منها الثقافة من أهم القضايا التى تهم الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة خاصة أن عدم الاهتمام بها والنهوض بأوضاعها سيكون تأثيرها سلبى على حجم الإنجازات والتنمية التى يشهدها الشارع المصرى بقيادة الرئيس السيسى.

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته باجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، حضور د. إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مؤكدا على أن جهود التنمية والتطوير تحتاج لوعى وثقافة مختلفة من أجل الحفاظ على هذه الجهود، مشيراإلى أنه لا يخلو أى خطاب لرئيس الجمهورية وإلا ونكون أمام تأكيد من جانبه على هذه القضية الهامة وتداعياتها فى الشارع المصرى.

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«بحضور إيناس عبد الدايم»..النائب محمود مسلم: قضية الوعى وفى القلب منها الثقافة من أولويات الدولة«فيديو وصور»

 

ولفت إلى أن مصر تشهد إهتمام من القيادة السياسية بملفات التعليم والصحة والإسكان وأيضا الثقافة وذلك فى ضوء رؤية القيادة السياسية  لبناء الإنسان ومن ثم الوعى بهذه الجهود ضرورة من أجل الحياة الكريمة، مشيرا إلى ترحيبه بكل الحضور وأن يكون هناك تعاون بين الوزارة واللجنة شكل فعال خلال الفترة المقبلة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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