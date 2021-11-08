محافظ الغربية يناقش تحديث المخططات الاستراتيجية لمدن وقرى المحافظة

جدة - نرمين السيد - ناقش الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية العامة للتجمعات العمرانية للمدن والقرى وذلك فى إطار إعداد المخططات الاستراتيجية لمراكز المحافظة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، اليوم الاثنين، بحضور المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمرانى، والدكتور حسين الجندى السكرتير العام، ونجوى العشيرى السكرتير المساعد، والدكتورة هبة مغيب من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، ومديرى المديريات ورؤساء المراكز والمدن.

واستعرض المحافظ، المشاكل التى تواجه المحافظة بسبب عدم وجود أراضى وعلى رأسها ملف المخلفات الصلبة، والذى يتطلب إنشاء مصانع تدوير للمخلفات والتى تتطلب أراض بمساحات مختلفة لا تمتلكها المحليات، إلى جانب العجز فى الأراضى لإقامة المدارس الجديدة لتخفيف كثافة الفصول وكذلك إقامة مواقف وأسواق منظمة بديلة للأسواق والمواقف العشوائية.

وأشار إلى وجود مشاكل متراكمة فى التخطيط العمرانى داخل المدن والقرى ومنها عدم استغلال المناطق المطلة على فرعى دمياط ورشيد وخاصةً منطقة قناطر دهتورة.

وأضاف أن المحافظة تغلبت على عدد من تلك المشاكل وفى سبيلها للتغلب على الباقى منها من خلال استحداث الطرق والمحاور الجديدة، مثل (إنشاء محور دائرى حول مدينة المحلة، مدخل جديد لكفر الزيات، مدخل جديد لطريق طنطا - السنطة - زفتى القديم).

من جانبه، أشار رئيس هيئة التخطيط العمرانى المهندس علاء عبد الفتاح، إلى أن الهدف من التحديث هو معالجة الفجوة التخطيطية بين مستويات المحافظة والمدن والقرى، وذلك عن طريق (اعتبار المركز وحدة موازنة، الحد من تكرار المشروعات المقترحة، تبنى منهجية تخطيطية لتفعيل وتحقيق أهداف المخططات الاستراتيجة العامة بما يتوافق مع المتغيرات الحادثة)، مضيفًا أن التحديث يهدف إلى استحداث مستوى المركز بين مستوى المحافظة ومستوى القرية، وستكون البداية من خلال محافظة الغربية وذلك لوجود مخطط إقليمى محدث بالإضافة إلى وجود مشاكل متعددة فى المساحات ومشاكل تنفيذ المخطط منها التمويل وتوافر الأرضى.

وفى السياق ذاته، أضافت الدكتورة هبة مغيب أن تنفيذ المشروعات وتمويلها سيكون من خلال الربط بين المخططات العمرانية والخطط الاستثمارية سواء السنوية أو الخمسية أوغيرها، مما يسمح بالتخطيط الجيد للمشروعات والاستفادة المثلى من كافة المخصصات المالية.