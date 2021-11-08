الخميس.. المستشفيات التعليمية تطلق قافلة طبية لمرضى القلب فى قنا والأقصر

وصرح الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة بأن الدولة تولى اهتماما خاصا بالرعاية الصحية للمواطنين بالمحافظات النائية، وتسعى دوما لتوفير الخدمات الطبية لهم لحين الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة.
وأضاف أن الهيئة تحرص دائما على أن تكون فى طليعة المبادرين بتقديم يد العون لجميع المرضى أينما كانوا، مشيرا إلى أنه فى هذا الإطار ستقوم الهيئة بتنظيم قافلة طبية إلى مستشفى قفط التعليمى لمناظرة حالات مرضى القلب بمحافظتى قنا والأقصر.
وأشار السودة، إلى أن الهيئة تضم القافلة فريقا طبيا من أمهر أطباء القلب بمعهد القلب القومى برئاسة الدكتورة رانيا أبوشقة استشارى أمراض القلب للأطفال بمعهد القلب القومى، وذلك لمناظرة واختيار حالات مرضى القلب من الأطفال والكبار والتى تستوجب إجراء عمليات القسطرة والجراحات القلبية، وذلك يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، ويتم عمل مناظرة الحالات بالعيادة التحضيرية صباحا يومى 11 و18 نوفمبر.
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