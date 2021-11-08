بلينكن: توافقنا مع مصر لسحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح بلينكن، خلال مؤتمر صحفى مشترك لوزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، أنه تم التوافق على أنسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا. وأكد وزير الخارجية الأمريكى أن دور مصر حيوى فى دفع عملية السلام فى ليبيا.

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