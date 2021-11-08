شكرى: مصر تسعى لعقد علاقة مبنية على التفاهم المتبادل مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - وأكد شكرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى أنتونى بليكن، أن الشراكة مع الولايات المتحدة لا يمكن الاستغناء عنها.
وعبر شكرى لنظيره الأمريكى عن شكره لحسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا أن مصر تمكنت من تحسين أوضاعها، وأن المجتمع يتطور فى سبيل الأرقى.
وثمن شكرى العلاقة بين مصر وأمريكا فى محاربة الإرهاب وغيره من الملفات.
وأشار شكرى إلى التركيز بأن يكون الحوار الاستراتيجى فرصبة لتحسين العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.
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