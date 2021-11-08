وزارة الأوقاف: قرار منع صناديق جمع التبرعات يشمل جميع المساجد والزوايا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، الدكتور عبد الله حسن، إن قرار منع وضع أى صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقى أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدى بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف، إنما يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضما كليا (المساجد الحكومية) والمساجد المضمومة ضما دعويا (المساجد الأهلية)، وكذلك الزوايا و المصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد، والمساجد تحت الإنشاء، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات، ولا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور والتى سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها.





وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، فى تصريح اليوم الاثنين، أن الوزارة فى نهاية المدة المحددة بعشرة أيام لرفع الصناديق ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أم من غيرهم باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون، وأن مديريات الأوقاف سوف تقوم برفع أى صندوق تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها، مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيا كان، مع تشكيل لجان معتمدة بكل مديرية لتنفيذ ذلك، وتكليف إدارات المتابعة والتفتيش بتكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقاريرها وإبلاغ الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات الإقليمية لاتخاذ اللازم تجاه أى مخالف.

وأشار إلى أن الوزارة الأوقاف قامت بإضافة حسابين جديدين بالبنك المركزى، وهما : حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزى المصرى وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9)، و حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزى المصرى رقم (9/78899/450/9).

وتابع قائلا : أما الحسابات المعتمدة لبعض مجالس إدارات المساجد، فإن الوزارة تدرس مع بعض البنوك بعض الوسائل الأكثر يسرا وتناولا للراغبين من أهل الفضل فى التبرع من خلال الدفع الرسمى غير النقدى وسوف نعلن عن ذلك فور التوصل إلى آليات تطبيقه، حفاظا على أعلى درجات الشفافية والحوكمة والمراقبة لأموال التبرعات كيف تجمع وأين تنفق، لتنفق فى مساراتها الصحيحة، وعلى ما أنفقت له، دون أى خلل أو شوائب مضيعة أو مهدرة لأى قدر من أموال التبرعات أو وضع أى جزء منها فى غير موضعه، فقصد المتبرع فى تبرعه يجب أن يحترم شرعا وقانونا، وأن نعمل على صيانته وتعظيم نفعه، بإخراجه كاملا فيما أخرجه له دون أى استقطاعات أو مصروفات لا علاقة لها بالغرض المتبرع له، ولا يمكن لأحد أن يدعى ضبطه لذلك ضبطا دقيقا دون قواعد حاكمة، ولا يجب أن نكل تصرفاتنا المالية إلى مجرد الذمم، حتى ولو كانت كلها ذمما نقية، إنما يجب أن نعين الصالح المصلح على صلاحه، وأن نوقف أى متجاوز عن تجاوزه، من خلال القواعد الضابطة المنظمة الحاكمة، فالمتابعة لا تعنى الشك، والثقة لا تعنى عدم المتابعة أو عدم الحوكمة اللازمة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة تهيب بأهل الفضل جميعًا ألا يضعوا أيًّا من أموالهم بأية صناديق عدا ما استثناه القرار الوزارى رقم 737 لسنة 2021 من صناديق النذور التى سيصدر بتحديدها قرار من رئيس القطاع خلال أيام، وألا يدفعوا أى تبرعات نقدية بطريق الدفع غير النقدى عبر الحسابات البنكية لأى شخص كان فيما يتصل بالمساجد سواء لأى من العاملين بها أو مجالس إدارتها أو غيرهم، كما تؤكد الوزارة على جميع العاملين بها عدم تلقى أى تبرعات نقدية تحت أى مسمى، وعدم السماح لأى شخص أو جهة أو جمعية بجمع أية أموال من خلال المسجد، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية، لافتا إلى أن الوزارة لم تغلق باب التبرعات إنما ضبطته وقننته.

وفيما يتصل بالتبرع العينى لخدمة المسجد فقد نظمه القرار من خلال إمساك مجلس الإدارة أو إمام المسجد دفترًا لإثبات التبرعات العينية من المستهلكات كلمبات الكهرباء أو أدوات النظافة وخلافه، أما غير المستهلكات كالمكيفات أو المراوح أو المكانس وغيرها فلا بد من اتخاذ الإجراءات المخزنية والإدارية اللازمة لقبول التبرع، وفق ما نص عليه القرار.