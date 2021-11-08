بلينكن يؤكد أهمية الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الاثنين فى واشنطن، إن الحوار الاستراتيجى بين البلدين سيغطى الكثير من القضايا، مثل الأمن الإقليمى فى المنطقة لأن هذا هو حجر الأساس للاستقرار.

ولفت وزير الخارجية الأمريكى إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية تتوسع الآن فى كثير من مجالات التعاون.