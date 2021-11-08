التعليم العالى: تحويل 14 شعبة بـ«قومى البحوث» للمعاهد فى اللائحة الجديدة

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اللائحة التنفيذية الجديدة للمركز القومى للبحوث 2020-2021، والتى تنص على تحويل 14 شعبة داخل المركز إلى 14 معهدا بحثيا.





وأشار المركز -فى بيان أصدره اليوم الاثنين- إلى أن المعاهد البحثية تضم عددا من التخصصات العلمية المختلفة، وهى الصناعات الكيماوية، الصناعات الصيدلية والدوائية، تكنولوجيا النسيج، الصناعات الغذائية والتغذية، الزراعية والبيولوجية، الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة، الطبية والدراسات الإكلينيكية، الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم، طب الفم والأسنان، البيطرية، البيئة والتغيرات المناخية، تكنولوجيا المواد المتقدمة الثروات المعدنية، الفيزيقية، والتقنيات الحيوية. وفى سياق متصل، حصل الدكتور محرز السيد النجار، الأستاذ بمعهد بحوث النسيج بالمركز القومى للبحوث -خلال احتفالية نظمتها الجامعة - على درع جائزة"محمد فريد خميس" للتميز العلمى فى مجال العلوم الأساسيه والهندسية بالجامعة البريطانية بالقاهرة، بجانب قبول مشروعه البحثى وتمويله كاملا من الجامعة.

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