بلينكن: نرحب باستضافة مصر لمؤتمر المناخ العام المقبل

جدة - نرمين السيد - وأكد بلينكن، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى فى واشنطن، إن الحوار الاستراتيجى بين البلدين سيغطى الكثير من القضايا، مثل الأمن الإقليمى فى المنطقة لأن هذا هو حجر الأساس للاستقرار.

وثمن وزير الخارجية سامح شكرى، خلال كلمته بالمؤتمر، العلاقة بين مصر وأمريكا فى محاربة الإرهاب وغيره من الملفات.