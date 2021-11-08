سامح شكرى: مصر والولايات المتحدة حليفان وصمام أمان لاستقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، أنه من مصلحة مصر وأمريكا أن تتحسن الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد شكرى أن الولايات المتحدة تدعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن التعاون الثنائى مع الولايات المتحدة يساهم فى دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.
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