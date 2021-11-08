سامح شكرى: مصر والولايات المتحدة حليفان وصمام أمان لاستقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، أنه من مصلحة مصر وأمريكا أن تتحسن الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد شكرى أن الولايات المتحدة تدعم جهود ⁧مصر⁩ فى مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن التعاون الثنائى مع الولايات المتحدة يساهم فى دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.