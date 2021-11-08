شكرى: مصر قوى إقليمية وازنة تساهم فى استقرار المنطقة وتحالفنا مع واشنطن مهم

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، أن العلاقات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة مهمة للحفاظ على السلام والاستقرار، مشيرا إلى أن الشراكة هي أساس للاستقرار خاصة على مستوى العلاقات الثنائية وتحسين الوضع في المنطقة، لافتا إلى أن القاهرة وواشنطن حليفان يشتركان في عدد من الرؤى المختلفة.

وأشار "ِشكرى" في مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفى، إلى أن مصر تمكنت من تحسين وضعها وتحولت لقوى إقليمية وازنة وتساهم في استقرار المنطقة، مثمنا العلاقات مع الولايات المتحدة والتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف بالمنطقة، موضحا أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية بالتنسيق الكبير ما مكن من تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتطرق وزير الخارجية إلى أن العلاقات العسكرية تعززت بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن لا تقتصر على الأمن والاستقرار لكن هناك مجالات أرحب للتعاون وتعميق أواصر الصداقة بين الشعبين ونتطلع لتوثيقها في مجالات التجارة والبحث العلمى والأكاديمى.

وتطرق وزير الخارجية إلى التحديات الكبيرة التي تواجه مصر خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن القاهرة ترى أهمية تحسين حياة المواطنين المصريين خلال الفترة الحالية، داعيا لضرورة الاعتراف بأن الشعب المصرى هو من يقرر نظامه السياسى والاقتصادي وما يجب علينا فعله لتحسين الوضع المعيشى وهو ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي.