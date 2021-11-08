ايدي هاو مديراً فنياً لـ نيوكاسل حتى صيف 2024

/660365/ايدي-هاو-مديرا-فنيا-لـ-نيوكاسل-حتى-صيف-2024

أعلن نادي نيوكاسل عن تعين ايدي هاو مديراً فنياً للفريق حتى صيف 2024، بعد إقالة ستيف بروس بسبب سوء النتائج، في 20 أكتوبر الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

هاو قال في تصريحات للموقع الرسمي لـ نيوكاسل: "إنه لشرف عظيم أن أصبح مدربا لناد له مكانة وتاريخ نيوكاسل يونايتد، إنه يوم رائع جدا لي ولعائلتي".

تصريحات ايدي هاو

وتابع: "هذه فرصة رائعة، ولكن هناك أيضا الكثير من العمل الذي ينتظرنا وأنا متحمس للدخول إلى ملعب التدريب لبدء العمل مع اللاعبين".

واختتم: "أود أن أشكر ملاك النادي على هذه الفرصة والمشجعين على الترحيب الرائع الذي قدموه لي بالفعل. أنا متحمس جدًا لبدء رحلتنا معا".

ومن الجدير بالذكر أن إيدي هاو تولى تدريب بورنموث في مناسبتين من ديسمبر 2008 حتى يناير 2011 ومن أكتوبر 2012 حتى أغسطس 2020 بجانب تدريب بيرنلي لمدة تسعة أشهر.

ويسعى فريق نيوكاسل الإنجليزي من تقويم فريقه في الفترة المقبله، بعد إستحواذ الصندوق الإستثماري السعودي.

والجدير بالذكر أن عقد محمد صلاح ينتهى مع ليفربول في يونيو 2023، ولم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حتى الآن من أجل الاستمرار في قلعة "أنفيلد" رغم أهمية الفرعون المصري في تشكيل المدرب، يورجن كلوب.

تقارير أوروبية عن ضم نيوكاسل لمحمد صلاح

هناك مفاوضات جارية في الوقت الحالي بين ليفربول ووكيل محمد صلاح، رامي عباس، لكن أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية" أنها وصلت لطريق مسدود بسبب الطلبات المادية.

ويدعي موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي نيوكاسل يونايتد وبعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي هناك تطلعات لتكوين فريق قوي في السنوات المقبلة ولذلك يضعون أعينهم على محمد صلاح، استغلالا لأنهم أصبحوا أغنى نادٍ في العالم الآن.

ولكن الصفقة لن تكون سهلة لوجود اهتمام سابق من طرف ريال مدريد، ولكن لم يكشف التقرير عن مزيد من التفاصيل حول اهتمام نيوكاسل يونايتد.

ووصف التقرير أن دخول نيوكاسل يونايتد في سباق التعاقد مع، محمد صلاح، قد يكون بمثابة انقلاب مثير.

وأكد الموقع أن ليفربول في حال فشل المفاوضات مع محمد صلاح للتجديد سيتم بيعه في الصيف المقبل وستنتقل أنظاره إلى مهاجم فيورنتينا الحالي والمتألق، دوشان فيلاهوفيتش.