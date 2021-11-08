/660374/وزيرة-الثقافة-تتحدث-فى-مجلس-الشيوخ-عن-برنامج-تطوير-المؤسسات-الثقافية

تحدثت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال اجتماعها بلجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم رئيس اللجنة، حول اشكالية تطوير المؤسسات الثقافية والمسارح التابعة للوزارة، إضافة إلى جهود الوزارة الفترة الماضية والمشاكل التي واجهتها أثناء شروعها في التطوير.

وقالت عبد الدايم خلال حديثها باللجنة أن وزارة الثقافة لها تاريح كبير، ولكن قبل 2018 كان يوجد مشاكل كبيرة بشأن اغلاق العديد من قصور الثقافة، بسبب حاجتها للإحلال والتجديد والمشاكل التي كانت تسيطر عليها منذ سنوات، إضافة إلى عدم وجود صيانة لها تسمح بأن تكون صالحة للعمل.

مواجهة التحديات وتحديد أولويات للوزارة

وأشارت إلى أنه كان يوجد العديد من المسارح مغلقة، وتم دراسة التغلب على المشاكل بجانب الالتزام بالموازنات المحددة عن طريق التنسيق مع وزارة التخطيط والمالية، الأمر الذي أدى إلى وجود فائض تم تجميعه واستغلاله في أولويات الوزارة بشكل جيد.

تم افتتاح 22 موقع ثقافي في 14 محافظة

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى انه تم افتتاح 22 موقع ثقافي في 14 محافظة، وتم اعادة تشكيل 9 مسارح بعد تطويرهم وتجديدهم بشكل كامل، وتم اعادة افتتاح دار الكتب ومكتبة مصر العامة بدمنهور، موضحة ان الخطة التي تم وضعها بمساعدة وزاتي التخطيط والمالية كان لها دور كبير في انجاز العديد من هذه الأعمال.

مشروع التجوال والمواجهة

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إلى ان المبادرات التي تتم من خلال قصور الثقافة، اضافة إلى مشروع التجوال والمواجهة والذي يجوب قرى مصر ونجوعها بـ محافظات الجمهورية برعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ولاثقافة والداخلية.