/660375/وزيرة-الثقافة-من-مجلس-الشيوخ-الرئيس-السيسى-يولى-الثقافة-الاهتمام-الكبير-من-أجل-بناء-الإنسان

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن التحديات الجديدة فرضت على الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة، إقامة مشروعات متكاملة بين مختلف اطراف الثقافة، مشيرة غلى أن خطة الوزارة تعتمد على ان تكون العناصر الايجابية فى الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية المستدامة، وقيمة مضافة للاقتصاد القومى واساس قوة مصر الناعمة اقليميا وعالميا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة وزيرة الثقافة فى اجتماع إعلام الشيوخ المراكز الثقافية ولفتت الوزيرة إلى أن قوة مصر البشرية من المثقفين والمبدعين تعد أحد أهم مصادر الطاقة الحقيقة للعمل الثقافي، والتي تعتمد عليها وزارة الثقافة فى تحقيق الغايات الكبرى للتنمية الثقافية، مشيرة إلى أن العمل الثقافي يعتمد على التواصل المباشر مع افراد المجتمع، من خلال المثقفين والفنانين والمبدعين، موضحة أن الوزارة تعمل على تحقيق التنمية الثقافية بالتنسيق بين 13 جهة وهيئة ثقافية، كما أن نص الدستور المصري على أن الثقافة حق لكل مواطن وعلي الدولة الالتزام بدعم المواد الثقافية وتقديمها للمواطنين. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بلجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وذلك فى ضوء لقاءات اللجنة مع ممثلى الحكومة بشأن الملفات التى تأتى فى ضوء إهتماماتها واختصاصاته بدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول.

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