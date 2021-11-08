«سائق المتهور»..سقوط المتهم قاد تريلا بسرعة جنونية عكس الاتجاه بالأوتوستراد 

/660377/سائق-المتهورسقوط-المتهم قاد-تريلا-بسرعة-جنونية-عكس-الاتجاه-بالأوتوستراد

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأثنين، من كشف غموض تدوال مقطع فيديو الذى تضمن سير سيارة نقل عكس الإتجاه وبسرعة عالية بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سقوط المتهم المتهور قاد «تريلا» بسرعة جنونية «عكس الإتجاه» بالأوتوستراد

موقع التواصل الإجتماعي

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت غموض ما تم تداوله على تطبيق «تيك توك» وموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» وأحد البرامج التليفزيونية بشأن مقطع فيديو لأحد الأشخاص يقود سيارة نقل بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بسرعة عالية ورعونة والسير عكس الإتجاه مما يعرض حياة المواطنين للخطر .

وبالأنتقال والفحص نجحت الأجهزة الأمنية، في تحديد السيارة المشار إليها وقائدها وأتضح أنه (سائق، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية)، وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية أمكن ضبط المتهم المذكور والسيارة.

اعتراف المتهم

وبمواجهته أمام رجال المباحث إعترف بإرتكاب الواقعة، وأتضح عدم حمله ثمة تراخيص ، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر اليوم شهدت منطقة الصوفي بالفيوم، عثور الأهالي على طفلة رضيعة أثناء سماع صراخها بإحدى الجناين أمام كوبري أبو غرب بالصوفي وقام أهالي المنطقة بالاتصال بشرطة النجدة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إشارة من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بالعثور على طفلة ملقاة بإحدى الجناين بحي الصوفي.

طفل حديث الولادة

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم برئاسة الرائد حسين فؤاد رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وأتضح من خلال المعاينة الأولية للواقعة بإنه طفل حديث الولادة من النوع أنثى.

فحص الكاميرات المراقبة

قامت أم وبنتها والام كانت تخفي الطفل في ملابسها وقامت بإلقاء الطفل في الجنينة أمام منزل أبو غرب بالصوفي وأكد رئيس مباحث القسم بعد مراجعة الكاميرات المراقبة بالمنطقة بأن الذي ألقي الطفلة سيدة ترتدي حجاب وتصطحب ابنتها لمساعدتها في التخلص من الطفلة ويتم مراجعة خط سيرهما عن طريق الكاميرات المراقبة لمعرفة شخصيتهم.

إعطائه كافة التطعيمات اللازمة

وعلى الفور تم نقل الطفلة إلي المستشفي العامة بالفيوم قسم الرعاية الصحية للكشف علي الطفل والاطمئنان ورعايته وإعطائه كافة التطعيمات اللازمة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وقررت النيابة العامة بإرسال تقرير مفصل بالتحريات وإيداع الطفل باحدي دار الرعاية بعد الاطمئنان والكشف علي صحته.