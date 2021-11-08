يحيى الدرع يودع الزمالك بعد رحيله رسمياً «صور»

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أعلن يحيى الدرع لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن رحيله رسمياً عن الفريق، وأنتقاله إلى فيزبريم المجري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمنى الدرع لنادي الزمالك التوفيق فيما هو قادم، بعدما شارك مع القلعة البيضاء في العديد من البطولات والتتويج بها، وقدم أداء مميز خلال تلك الفترة مع الفريق، ممنياً أن يعود مرة أخرى للزمالك يوما ما.

وكتب يحيى الدرع على صفحته الشخصية : "اعلن رحيلي عن نادي الزمالك من بداية الموسم القادم الي نادي فيزبريم لمدة موسمين.. اتمني ان اعود مرة أخرى في يوما ما".ويقدم يحيي الدرع أداء مميزا مع نادي الزمالك ومنتخب مصر مؤخرا ، حيث قاد فريقه لتتويج بالسوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب النادي الأهلي مما لفت الأنظار إليه.

ويعد الدرع نجم الفوز بالتتويج بلقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى فى ظل نجاحة فى أحراز تصويبة الفوز بالبطولة

الزمالك يستقر على تعيين مدرب عام

وكشف مصدر من نادي الزمالك أن الفريق أستقر على أنضمام مدرب عام مصري مع كارتيرون بالاتفاق معه، وهناك أسمين يفاضل بينهم الزمالك في الوقت الحالي وهم أميرعزمي و عبد الحميد بسيوني، وسيعرض الأمر على المدرب الفرنسي عقب عودته من الأجازة التي حصل عليها، لكي يختار أسم ينضم للجهاز الفني.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

السد القطري

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

ومن المقرر أن يعود باتريس كارتيرون إلى القاهرة الخميس القادم، من أجل التواجد داخل النادي ومباشرة عمله بشكل طبيعي.