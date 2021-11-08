/660380/بالصور-أحمد-فلوكس-يكشف-حقيقة-مطاردته-لسيدة-أعمال

خرج الفنان المصري أحمد فلوكس عن صمته، ليحسم الجدل حول اتهامه بمطاردته لسيدة أعمال تدعى ياسمين عزت، متوعدًا لكل من ساعد على انتشار مثل تلك الشائعة.

تحيا مصريرصد رد أحمد فلوكس على مطاردته لياسمين عزت.

أحمد فلوكس برفقة ياسمين عزت

شارك فلوكس جمهوره صور برفقة ياسمين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عكست مدى قربهما وعلق عليها قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم توكلت علي الله.. لكل ظلم وليه نهاية، هذه هي ياسمين اللي الصحافة كلها كاتبة إني بجري وراها وبلاحقها وبطاردها".

وتابع قائلا: "طبعا واضح جدًا في الصور إني بلاحقها وبتطاردها، القصة ابتداء من الغد أسردها بالوثائق كاملة ليعلم الكل الحقيقة ولا شيء إلا الحقيقة، سبق وقولت أنا مابخافش وقولت كفاية، ومن الحكمه إنهاء الحرب، ولكن للأسف كالعادة مفيش فايدة".

وأضاف أحمد فلوكس: "لكن نيجي على شرف بيتي وأبني فأهلًا بالمعارك، ورسالة للكل، اللي ساعد واللي ظلم وللي افترى، واللي كمان كان حاجته على التلفون، أنا مش هرحم حد.. خلص الكلام".

هذا وقد قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تحديد جلسة ٨ ديسمبر المقبل، لنظر المعارضة الاستئنافية المقامة من جانب الفنان أحمد فلوكس على حكم حبسه سنتين لسب وقذف وإزعاج لاعبة السلة السابقة ياسمين عزت.

محكمة مستأنف القاهرة الاقتصاديةتقضي بحبس أحمد فلوكس

والجدير بالذكر أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة سنتين وكفالة ٥٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تقدر ب ٢٠٠ ألف جنيه بتهمة سب وقذف ياسمين عزت.

ياسمين عزت تتهم أحمد فلوكس بالسب والقذف

وكانت قامت سيدة الأعمال ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا ياسمين عزت، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.

القضاء المصري يصدر حكمًا لصالح أحمد فلوكس في قضية إزعاج رجل أعمال

من جانبه، أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس برائته من القضية المعروفة إعلاميًا باسم «إزعاج رجل أعمال»، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من شهر به واستغل اسمه.

ونشر فلوكس صورة من حكم المحكمة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. رزقني الله بقضاء مصر العادل الشامخ دائمًا أدامه الله على مصر نعمة وكان نصرة لكل مظلوم.. أول رد من الله عز وجل لكل من تعمد تشويه صورتي في أول قضية المعروفة إعلاميًا بخبر حبسي لإزعاج رجل أعمال".

تابع فلوكس: "براءة ورفض الدعوة.. وسيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية والرجوع بالحق المدني للتشهير بي واستغلال اسمي.. وسيكون شهر ملئ بكل الردود الربانية على الجميع، أتمنى من الإعلام وكل ما نشر خبر حبسي أن يكون منصف وأن ينشر خبر براءتي بنفس القوة والانتشار في كل مواقع مصر وخارجها بعد حملة التشويه التي حدثت".

واختتم أحمد فلوكس حديثه قائلًا: "أعلم أني سأشاهد آيات الله في رجوع حقي وإثبات براءتي في كل ما رايته طيلة السنتين... ربنا كبير".