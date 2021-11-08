فيديو- شكرى وبلينكن: علاقات القاهرة وواشنطن قوية وتتوسع فى مجالات مختلفة

جدة - نرمين السيد - وأشار شكرى فى كلمته الافتتاحية للحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة فى واشنطن، إلى استمرار التنسيق فى مواجهة التحديات الدولية المتنامية.

وأوضح شكرى، أن مصر تسعى لعقد علاقة مبنية على التفاهم المتبادل مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هناك تنسيق وتعاون مع واشنطن فى العديد من الملفات.

وأضاف شكرى، أن الشراكة مع الولايات المتحدة لا يمكن الاستغناء عنها، كما ثمن شكرى العلاقة بين مصر وأمريكا فى محاربة الإرهاب وغيره من الملفات.

ونبه شكرى على التركيز بأن يكون الحوار الاستراتيجى فرصة لتحسين العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.

وشدد على أن مصر والولايات المتحدة حليفان وصمام أمان لاستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط منطقة فيها الكثير من التحديات.

وتابع أنه من مصلحة مصر وأمريكا أن تتحسن الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد شكرى أن الولايات المتحدة تدعم جهود ⁧مصر⁩ فى مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن التعاون الثنائى مع الولايات المتحدة يساهم فى دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وعبر شكرى لنظيره الأمريكى عن شكره لحسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا أن مصر تمكنت من تحسين أوضاعها، وأن المجتمع يتطور فى سبيل الأرقى.

وفى كلمته عبر وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، عن ترحيبه باستضافة مصر لمؤتمر المناخ للعام المقبل وتعهداتها بشأن المناخ.

وأكد بلينكن أن العلاقات مع مصر قوية وتتوسع إلى مجالات تعاون مختلفة.

وأشار إلى أهمية الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة لمواجهة الكثير من التحديات.

وأوضح أن الحوار الاستراتيجى بين البلدين سيغطى الكثير من القضايا، مثل الأمن الإقليمى فى المنطقة لأن هذا هو حجر الأساس للاستقرار.

وأوضح بلينكن، أنه تم التوافق على أنسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرا إلى أن دور مصر حيوى فى دفع عملية السلام فى ليبيا.

وافتتح وزير الخارجية سامح شكرى ونظيرة الأمريكى أنتونى بلينكن، فى وقت سابق اليوم الإثنين بواشنطن، الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "- "بحضور وفدى البلدين وزير الخارجية ‫سامح‬⁩ شكرى ونظيره الأمريكى يفتتحان فعاليات الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة ".

وكان الوزيران قد عقدا فى وقت سابق مباحثات تناولا خلالها علاقات التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.