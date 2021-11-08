شكرى يبحث هاتفيا مع السيناتور الأمريكى جراهام العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن المحادثة الهاتفية تأتى فى إطار الاهتمام بالتواصل مع كافة دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة. ويقوم وزير الخارجية سامح شكرى، حاليا بزيارة إلى واشنطن، حيث افتتح ونظيره الأمريكى أنتونى بلينكن فى وقت سابق اليوم الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة.

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