التموين: صرف 35% من مقررات السلع التموينية لشهر نوفمبر الحالى

جدة - نرمين السيد - وقال "كمال"، فى بيان للوزارة اليوم، إن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى تلقى تقريرا من شركات المجمعات الاستهلاكية الخمس ( العامة – المصرية – الأهرام - النيل للمجمعات - الإسكندرية للمجمعات) حول توافر السلع بها والتخفيضات الموجودة عليها، أفاد بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمجمعاتها التى تصل إلى 1300 مجمع بكل محافظات الجمهورية، بنسب كبيرة خاصة فى السلع الاستراتيجية، كالسكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، والشاى، وغيرها من السلع الأخرى التى تتعدى الـ1000 سلعة بكل مجمع استهلاكى بتخفيضات تصل إلى 20 %.
وأوضح أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمراجعة الصادر والوارد إليها، والتدخل فى أى وقت بضخ أى سلعة بها حال زيادة الطلب عليها ،لافتا إلى أنه يتم يوميا متابعة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ صرف السلع التموينية.
وذكر أن الوزارة تضخ يوميا كميات كبيرة من الدواجن واللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات بتخفيضات تصل إلى 30 % عن السوق الخارجى بالإضافة 28 سلعة بمخازن الوزارة لصرفها إلى 38 ألف منفذ متنوع ما بين منافذ جمعيتى وبدالى التموين، والمجمعات الاستهلاكية لصرفها لـ 64 مليون مواطن، يستفيدون من الدعم الذى يصل إلى 3.5 مليار جنيه شهريا على بطاقه الدعم، منوها بأن توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية هو ما يحقق التوازن فى الأسعار مع السوق الحرة.
وأكد "كمال" وجود رقابة كبيرة من الأجهزة الرقابية بالوزارة على تلك المنافذ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما يتم التأكد من جودة وسلامة كل السلع التى تصرف على بطاقة الدعم من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد سحب عينات منها لتحليلها.
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