التموين: صرف 35% من مقررات السلع التموينية لشهر نوفمبر الحالى

جدة - نرمين السيد - وقال "كمال"، فى بيان للوزارة اليوم، إن وزير التموين والتجارة ‏الداخلية الدكتور على المصيلحى تلقى تقريرا من شركات المجمعات الاستهلاكية الخمس ( العامة – ‏المصرية – الأهرام - النيل للمجمعات - الإسكندرية للمجمعات) حول توافر ‏السلع بها والتخفيضات الموجودة عليها، أفاد بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمجمعاتها التى تصل إلى 1300 مجمع ‏بكل محافظات الجمهورية، بنسب كبيرة خاصة فى السلع الاستراتيجية، كالسكر، ‏والزيت، والأرز، والمكرونة، والشاى، وغيرها من السلع الأخرى التى تتعدى الـ‏‏1000 سلعة بكل مجمع استهلاكى بتخفيضات تصل إلى 20 %.

وأوضح أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح ‏بمراجعة الصادر والوارد إليها، والتدخل فى أى وقت بضخ أى سلعة بها حال ‏زيادة الطلب عليها ،لافتا إلى أنه يتم يوميا متابعة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية، و‏منافذ صرف السلع التموينية.

وذكر أن الوزارة تضخ يوميا كميات ‏كبيرة من الدواجن واللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات بتخفيضات تصل إلى 30 % ‏عن السوق الخارجى بالإضافة 28 سلعة بمخازن ‏الوزارة لصرفها إلى 38 ألف منفذ متنوع ما بين منافذ جمعيتى وبدالى ‏التموين، والمجمعات الاستهلاكية لصرفها لـ 64 مليون مواطن، يستفيدون من ‏الدعم الذى يصل إلى 3.5 مليار جنيه شهريا على بطاقه الدعم، منوها بأن توافر السلع بالمجمعات ‏الاستهلاكية هو ما يحقق التوازن فى الأسعار مع السوق الحرة.

وأكد "كمال" وجود رقابة كبيرة من الأجهزة الرقابية بالوزارة على تلك المنافذ ‏لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما يتم التأكد من جودة وسلامة كل السلع التى تصرف على بطاقة الدعم ‏من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد سحب عينات منها لتحليلها.