سفير إيطاليا: إدراج السياحة الثقافية بمصر ضمن برامج منظمى الرحلات الإيطاليين

استقبل اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير مايكل كارونى Michele Quaroni سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، والوفد المرافق له، والذى تولى مؤخرًا مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحى والأثري.

حضر اللقاء الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير وتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد متمنيا له التوفيق، وإقامة ممتعة فى مصر، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين، والتعاون الذى تشهده فى العديد من المجالات والتى من بينها السياحة والآثار.

ومن جانبه، أعرب السفير الإيطالى عن سعادته بهذا اللقاء وحرصه على أن يكون لقائه بالدكتور خالد العنانى هو أولى لقاءاته الرسمية فى مصر منذ توليه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة، مشيدًا بما تقوم به الدولة المصرية من جهود لدعم السياحة ودفع الحركة السياحية إلى المقصد السياحى المصرى بالإضافة إلى خلق منتج سياحى متكامل يعمل على دمج عدد من الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة والتى من بينها الدمج بين منتج السياحة الشاطئية ومنتج السياحة الثقافية لتمكين السائحين من الاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية التى يتميز بها المقصد السياحى المصري.

وأضاف أنه سيتم إدراج منتج السياحة الثقافية ضمن البرامج السياحية لمنظمى الرحلات الإيطاليين ليتمكن السائح الإيطالى من التعرف على المنتجات السياحية المختلفة للمقصد السياحى المصرى والاستمتاع بالمقومات السياحية التى يتميز بها بالإضافة إلى زيارة الأماكن الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

كما تطرق اللقاء إلى بحث آليات التعاون بين البلدين ومنها تبادل الخبرات فى مجال العمل الأثرى وترميم الآثار، وتدريب العاملين بالقطاع السياحى والأثرى، بالإضافة إلى أنه تم مناقشة تنظيم ورش عمل فى مجال العمل السياحى لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالى وأخرى فى مجال العمل الأثرى لتبادل الخبرات فى أعمال الترميم وتدريب العاملين خلال الفترة القليلة القادمة.