محمد صلاح والننى يصلان مطار برج العرب بطائرة خاصة للانضمام للمنتخب

وصل الثنائى محمد صلاح ومحمد الننى لاعبا ليفربول وأرسنال الإنجليزيان إلى مطار برج العرب منذ قليل على متن طائرة خاصة تمهيدا للانضمام لمعسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء استعدادا لمباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

واختار كيروش 5 محترفين للمعسكر الحالى هم محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد ياسر ريان ومصطفى محمد وأحمد حجازى، بينما تم استبعاد عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألمانى للاصابة.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو منتخب مصر أن إصابة كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى بسيطة ولا تدعو للقلق، وأوضحوا أن الإصابة عبارة عن آلام فى القدم منعته من حضور المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة مصر وانجولا فى تصفيات كأس العالم.

واعتذر كيروش عن عدم حضور المؤتمر الصحفى لمباراة مصر وانجولا ، وكلف مساعده روجير بالحديث لوسائل الاعلام الذى أدلى بتصريحات ردا على تساؤلات الاعلاميين الذين حضروا المؤتمر.

وأكد روجير مساعد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن فترة تجمعات المنتخب مازالت قصيرة والجهاز الفني يحتاج لفترات أطول من أجل نقل خبراته وأفكاره للاعبين.

وقال روجير، في المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا ببرج العرب بالإسكندرية، إن مباراة أنجولا الجمعة المقبل في تصفيات كاس العالم صعبة للغاية، وليس معنى أن منتخب أنجولا ليس له حظوظ أن المباراة سهلة، مضيفا أن أنجولا ستلعب بلا ضغوط وستكون المباراة قوية وسنلعبها للفوز.

وعن اختيارات اللاعبين، قال روجير، إن الاختيارات تمت بدقة ونعلم كل كبيرة وصغيرة عن لاعبى المنتخب، وكذلك الاختيار لا يتم على أساس متوسط الأعمار الصغير فقط ولكن الخبرة والكفاءة، موضحا أن الاختيار يقوم على الأداء والمستوى المميز.

وتابع، أن كيروش تعامل مع لاعبين فى أوروبا فى مختلف الأندية، ويعلم تماما قيمة العامل النفسى، وتعامل مع اللاعبين المصريين جيدا وجهزهم لهذه المباراة جيدا.

وأضاف: "نسعى للعب بشكل هجومى ولكن المباراة المقبلة سنتعامل معها بحذر لأننا بنخوض المباراة خارج الملعب".