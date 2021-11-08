/660383/وزيرة-الثقافة-تشارك-باجتماع-إعلام-الشيوخ-وتؤكد-واجهنا-تحديات-عديدة-ووزارة-التخطيط-والمالية-لهم-دور-كبير-في-تجاوزها-محمود-مسلم-قضية-الوعي-أولوية-بالنسبة-للدولة

شاركت د. إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بلجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وذلك فى ضوء لقاءات الجنة مع ممثلى الحكومة بشأن الملفات التى تأتى فى ضوء إهتماماتها واختصاصاته بدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول.

دوت الخليج

وشارك خلال الأسايع الماضية د. خالد العنانى، وزير السياحة والآثار باجتماعات اللجنة حيث قدم عرض لكل أعمال الوزارة وخطتها أمام الأعضاء حتى تكون الصورة واضحة لنواب مجلس الشيوخ وعن حجم الجهود التى تبذل.

محمود مسلم: الوعي من القضايا التى تهم الدولة المصرية

وأكد النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أن قضية الوعى وفى القلب منها الثقافة من أهم القضايا التى تهم الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة خاصة أن عدم الاهتمام بها والنهوض بأوضاعها سيكون تأثيرها سلبى على حجم الإنجازات والتنمية التى يشهدها الشارع المصرى بقيادة الرئيس السيسى.

جاء ذلك فى كلمته باجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، حضور د. إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مؤكدا على أن جهود التنمية والتطوير تحتاج لوعى وثقافة مختلفة من أجل الحفاظ على هذه الجهود، مشيراإلى أنه لا يخلو أى خطاب لرئيس الجمهورية وإلا ونكون أمام تأكيد من جانبه على هذه القضية الهامة وتداعياتها فى الشارع المصرى.

ولفت إلى أن مصر تشهد إهتمام من القيادة السياسية بملفات التعليم والصحة والإسكان وأيضا الثقافة وذلك فى ضوء رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان ومن ثم الوعى بهذه الجهود ضرورة من أجل الحياة الكريمة، مشيرا إلى ترحيبه بكل الحضور وأن يكون هناك تعاون بين الوزارة واللجنة شكل فعال خلال الفترة المقبلة.

وزيرة الثقافة: تم تطوير المؤسسات الثقافية والمسارح

وتحدثت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال اجتماعها بلجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم رئيس اللجنة، حول اشكالية تطوير المؤسسات الثقافية والمسارح التابعة للوزارة، إضافة إلى جهود الوزارة الفترة الماضية والمشاكل التي واجهتها أثناء شروعها في التطوير.

وقالت عبد الدايم خلال حديثها باللجنة أن وزارة الثقافة لها تاريح كبير، ولكن قبل 2018 كان يوجد مشاكل كبيرة بشأن اغلاق العديد من قصور الثقافة، بسبب حاجتها للإحلال والتجديد والمشاكل التي كانت تسيطر عليها منذ سنوات، إضافة إلى عدم وجود صيانة لها تسمح بأن تكون صالحة للعمل.

وأشارت إلى أنه كان يوجد العديد من المسارح مغلقة، وتم دراسة التغلب على المشاكل بجانب الالتزام بالموازنات المحددة عن طريق التنسيق مع وزارة التخطيط والمالية، الأمر الذي أدى إلى وجود فائض تم تجميعه واستغلاله في أولويات الوزارة بشكل جيد.

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى انه تم افتتاح 22 موقع ثقافي في 14 محافظة، وتم اعادة تشكيل 9 مسارح بعد تطويرهم وتجديدهم بشكل كامل، وتم اعادة افتتاح دار الكتب ومكتبة مصر العامة بدمنهور، موضحة ان الخطة التي تم وضعها بمساعدة وزاتي التخطيط والمالية كان لها دور كبير في انجاز العديد من هذه الأعمال.

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إلى ان المبادرات التي تتم من خلال قصور الثقافة، اضافة إلى مشروع التجوال والمواجهة والذي يجوب قرى مصر ونجوعها بـ محافظات الجمهورية برعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ولاثقافة والداخلية.

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن التحديات الجديدة فرضت على الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة، إقامة مشروعات متكاملة بين مختلف اطراف الثقافة، مشيرة غلى أن خطة الوزارة تعتمد على ان تكون العناصر الايجابية فى الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية المستدامة، وقيمة مضافة للاقتصاد القومى واساس قوة مصر الناعمة اقليميا وعالميا.

ولفتت الوزيرة إلى أن قوة مصر البشرية من المثقفين والمبدعين تعد أحد أهم مصادر الطاقة الحقيقة للعمل الثقافي، والتي تعتمد عليها وزارة الثقافة فى تحقيق الغايات الكبرى للتنمية الثقافية، مشيرة إلى أن العمل الثقافي يعتمد على التواصل المباشر مع افراد المجتمع، من خلال المثقفين والفنانين والمبدعين، موضحة أن الوزارة تعمل على تحقيق التنمية الثقافية بالتنسيق بين 13 جهة وهيئة ثقافية، كما أن نص الدستور المصري على أن الثقافة حق لكل مواطن وعلي الدولة الالتزام بدعم المواد الثقافية وتقديمها للمواطنين.