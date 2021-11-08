/660384/بلاغ-للنائب-العام-ضد-ويجز-بتهمة-التعدي-على-مراسل-صحفي

تقدم المنتج ريتشارد الحاج ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد مغني الراب أحمد علي الشهير ب «ويجز»، يتهمه خلاله بالتعدي بالضرب على المراسل الصحفي الخاص بموقعه وقناته «مصر أون لاين».

دوت الخليج يرصد تفاصيل البلاغ المقدم ضد مغني الراب ويجز للنائب العام.

ريتشارد يقدم بلاغ ضد ويجز

وقام ريتشارد بتكليف هاني جرجس، المحامي بالنقض بتحريك البلاغ الذي بدأ في سلك المسار القانوني له، وفي انتظار التحقيقات من جانب النيابة العامة وما إذا كان سيتم تحويل البلاغ الى المحكمة.

وحسب البلاغ المنظوم حاليًا أمام الجهات المعنية، فإن ويجز مشكو ضده، بالترويع والاتلاف وتصرفات ترتقي لدرجة البلطجة وفقًا لصريح نصوص القانون.

ويجز يتعدى على مراسل صحفي

وكان تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لويجز أثناء حضوره عرض فيلم «فرق خبرة» وظهر في الفيديو ويجز وهو يزيح بيده مايك أحد المراسلين ممن حاول تسجيل لقاء مصور معه، وهو ما أثار حفيظة البعض باعتباره أسلوب غير لائق.

«كيفي كدة» لـ ويجز تتصدر منصة أنغامى الموسيقية

على الصعيد الآخر، تصدر مطرب الراب المصري ويجز منصات الموسيقى العربية بأغنيته الجديدة «كيفي كدة»، الذي أطلقها منذ 8 أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحقق ويجز بأغنية «كيفي كدة» أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، كما تصدر تريند الأكثر روجا للجمهور، وتصدر أيضا تطبيق أنغامي للموسيقى العربية، وتعتبر هذه الأغنية التعاون الأول بين كل من "ويجز"وفريق"ديسكو مصر"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة اقتربت من المليون الأول، وذلك منذ طرحها فى 20 أكتوبر.

حفلات ويجز

و يستعد مطرب الراب ويجز، لإحياء الحفل الرسمي لتوزيع جوائز الموسيقى الأفريقية، في العاصمة النيجيرية لاجوس، والمقرر استمرارها في الفترة ما بين 19 و 21 نوڤمبر.

ويضع ويجز بصمته المميزة في العروض الغنائية الحية بمشاركة مغني الراب المغربي ديزي دروس والمغربية عبير في افتتاح وختام مهرجان حفل جوائز الموسيقى الأفريقية، الأحد 21 نوفمبر.

ويجز يطرح أغنية عفاريت الأسفلت

و أطلق ويجز أغنية جديدة بعنوان “عفاريت الأسفلت” من خلال قناته الشخصية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وتحمل الطابع الشبابي بالألحان والموسيقى الرائعة، ويعد المغني ويجز من المغنين الذين اعتمدوا على شكل ونوع من الموسقيى خاص بها ولكنها اثار جدل كبير بين الشباب، الأغنية من تألف ويجز ومن غناء ويجز أيضًا، من انتاج خالد رحيم، أما عن الميكس ماستر فكان من نادر سليمان.

وتأتي كلمات أغنية “عفريت الأسفلت” على النحو الأتي: “بابا جيها ف اي جيها يجيها، بابا جيها ف اي جيها يجيها، بابا جيها ف اي جيها يجيها ‎x4، عيال امرجحها اجيبها اوديها، ضارب دشداشة اجيب العيد فيها، عيال امرجحها اجيبها اوديها، حقودي بس مش داري انها مجتش بسهولة أبقاقكم مفشو امخاخكم مقفولة”.