عقوبة جديدة على الزمالك بسبب إلقاء الكرة أمام الأهلي بالقمة 123

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أعلنت رابطة الأندية عن عدة عقوبات على الأهلي والزمالك بعد لقاء القمة، الذي أنتهى بينهم بنتيجة 5/3 بستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

يرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويوجد عقوبة جديدة ستضاف على الزمالك بسبب إلقا الكرة في الملعب أثناء اللعب، وغارمتها 50 ألف جنية، وكان ألقى أحد من الجهاز الفني الكرة إلى أرض الملعب أثناء تنفيذ الأهلي لركلة الجزاء التي أحرزها علي معلول بعدما تمت إعادتها بسبب دخول اللاعبين الـ18 قبل لعب الكرة.

وجائت قرارات لجنة المسابقات كالتالي:- تغريم النادي الأهلي 50 ألف جنيه بسبب النزول الجماعي للجهاز الفني واللاعبين البدلاء لملعب المباراة للاحتفال بالأهداف.

تغريم نادي الزمالك 70 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه للنزول الجماعي للاعبين والجهاز الفني أرض الملعب احتفالا بالأهداف، بجانب 20 ألف جنيه بسبب غياب المدير الفنى كارتيرون عن حضور المؤتمر الصحفي.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

الزمالك يستقر على تعيين مدرب عام

وكشف مصدر من نادي الزمالك أن الفريق أستقر على أنضمام مدرب عام مصري مع كارتيرون بالاتفاق معه، وهناك أسمين يفاضل بينهم الزمالك في الوقت الحالي وهم أميرعزمي و عبد الحميد بسيوني، وسيعرض الأمر على المدرب الفرنسي عقب عودته من الأجازة التي حصل عليها، لكي يختار أسم ينضم للجهاز الفني.

السد القطري

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.