محافظ أسوان يبحث مع السفير الكندى فرص الاستثمار وزيادة حركة السياحة

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء -حسب بيان صادر عن المحافظة- تنمية مهارات شباب وفتيات المحافظة فى قطاعات التمريض والشباب والرياضة وبرامج الحاسب الآلى لتحسين سبل العيش وجودة الحياة.
واستعرض المحافظ فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة، وسبل زيادة حركة السياحة الكندية الوافدة، بجانب تكثيف أوجه التعاون المشترك مع الجانب الكندى لاستثمار قدرات الشباب من خلال التدريبات المهنية فى مجالات الكهرباء والطاقة الشمسية والأنشطة التجارية والزراعية والسلامة والصحة المهنية، مؤكدا تفعيل دور ريادة الأعمال للشباب لتحسين فرص العمل الحر من خلال حزمة من البرامج التدريبية المعتمدة تماشيا مع استراتيجة الدولة 2030.
من جانبه، أبدى السفير الكندى إعجابه بمدينة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية سواء بآثارها الخالدة وطبيعتها الساحرة وترحاب أهلها بالضيوف، لافتا إلى أن هناك تنسيقا متواصلا ومستمرا مع الحكومة المصرية من خلال قيام هيئة المعونة الكندية بالتعاون مع "مؤسسة أم حبيبة" لتنفيذ مشروع ريادة الأعمال لتنمية مهارات الشباب والفتيات لاستثمار طاقاتهم الكامنة من خلال توظيف قدراتهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، وتحويل الشباب من وظائف إنتاجية إلى أخرى تمكنهم من تحسين مستواهم المعيشى.
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