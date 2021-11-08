محافظة الجيزة: إزالة 20 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالبدرشين

جدة - نرمين السيد - نفذ حى البدرشين، برئاسة محمود زين شنب، اليوم الاثنين، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقريتى ميت رهينة ومنشأة دهشور بالبدرشين على مدار يومين، وذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على الرقعه الزراعية.





وأسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعد بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالبدرشين عبارة عن أسوار وحجرات من البلوك الأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وجارى الاستكمال. وفى نفس السياق، رصدت محافظة الجيزة، من خلال جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية بعرب أبوساعد ومركز ومدينة الصف، 6 حالات تعد على الأراضى أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية، حيث قامت المحافظة بتشكيل لجنة برئاسة عبد الله حسين رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية وهشام مصطفى نائب الرئيس ومسئولى الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة للتعامل مع المخالفات التى شملت القيام ببناء أسوار ومنشآت خرسانية تتراوح مساحتها بين 10 آلاف م2 و20 ألف م2 على أراضى أملاك دولة وقد تم إزالة الأسوار بالكامل. كما قامت اللجنة بإزالة التعدى على أرض أملاك دولة بمساحة 2000 م2 وقد تمت الإزالة بالكامل وتحرير محضر وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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