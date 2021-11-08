التخطيط: إدراج مشروع رواد 2030 على منصات الأمم المتحدة

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وخلال جلسة عقدت تحت عنوان "الشراكة لتعزيز العدالة المكانية للتنمية المستدامة" أكدت الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تعمل على نشر الوعى بأهداف التنمية المستدامة على مستوى المجتمع المحلى، بهدف تحقيق التنمية الشاملة المجتمعية.
أضافت منى عصام، أنه تم رصد فجوات تنموية فى المحافظات، وتم تحديد المحافظات التى تحتاج إلى موارد اقتصادية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن بتلك المحافظات، وتحسين أدائها، لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية، فضلًا عن الاهتمام بالتوجه إلى نهج التخطيط من القاعدة، والاعتماد على تقييم موضوعى عن موقف التنمية المستدامة فى كل محافظة، ومراقبة ومتابعة المؤشرات.
من جانبها أشارت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بالوزارة، فى جلسة ناقشت ملامح المنظومة المتكاملة لريادة الأعمال فى المستقبل، إلى إدراج مشروع رواد 2030 على منصات الأمم المتحدة كواحد من المشروعات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة غادة خليل، أن الوزارة تحرص على الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يخص ريادة الأعمال من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى المحور التعليمى، وحاضنات الأعمال، والتوعية، مشيرة إلى إطلاق حملة "المليون ريادى" التى تأتى فى إطار المحور التعليمى، وتهدف إلى الاهتمام بجودة التعليم، وتغيير ثقافة العمل الحر، وغرس فكر ريادة الأعمال فى الشباب، عن طريق تدريبهم على إيجاد الفرص المناسبة وابتكار المشروعات.
وحول المحور الثانى المتعلق بحاضنات الأعمال، أوضحت الدكتورة غادة خليل، أنه تم إنشاء 9 حاضنات أعمال، تم التركيز فيها على دعم الذكاء الاصطناعى، والتأثير فى التنمية الاقتصادية، بهدف نشر فكر الاستدامة.
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