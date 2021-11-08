جدة - نرمين السيد - ويشارك أكثر من 60 مصنعا للتمور من محافظة الجيزة ومن باقى محافظات الجمهورية، وذلك تحت رعاية أحمد راشد محافظ الجيزة. ووجه المحافظ، كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم كل الدعم لإنجاح هذا المهرجان الأول من نوعه بالمحافظة، إضافة لمشاركة عدد من الشركات العربية فى فعاليات المهرجان، الذى يسلط الضوء على أحد المنتجات التى تتميز بها المنطقة العربية ومصر بالتحديد، حيث تتصدر قائمة الإنتاج العالمى من التمور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 11 نوفمبر.. انطلاق مهرجان التمور الدولى بالواحات البحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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