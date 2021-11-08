الرئيس السيسى يستجيب لعلاج طفل مصاب بفشل كلوى.. والطفل: متشكر جدا يا ريس

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمناشدة والد الطفل هادى محمدى، المقيم بالمطرية، والمصاب بفشل كلوى ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية، وقالت عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد "ربنا يبارك فيك يا سيادة الرئيس ويراضيك، ربنا يسترك زى ما بتستر الناس".

كما وجه الرئيس السيسى بتوفير الجهاز الخاص بابنة والد الطفل، بعدما أقبل على بيعه لعلاج هادى، وكانت الإعلامية عزة مصطفى، قد عرضت حالة الشاب هادى الذى يعانى من مرض الفشل الكلوى، موضحة أن والدته أبدت عزمها التبرع بكليتها لابنها، ولكن تنقصهم مصاريف العلاج.

وقالت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، «متأكدة أن ولاد الحلال كتير وسيتكفلون بعلاج هذا الشاب منعا لتدهور حالته، وأوضحت أن المشكلة فى علاج الفشل الكلوى هو توفر الكلى ولكن فى حالة هادى تحتاج الأسرة إلى من يتكلف بنفقات العملية ومصاريف العلاج.

ولفتت إلى أن الأب بدأ بيع جهاز ابنته المقبلة على الزواج، من أجل توفير نفقات الكشف والفحص لابنه المريض بالفشل الكلوى.

ومن جانبه قال والد هادي: العلاج بألف جنيه شهريا وكشف الأطباء ببضع مئات كل فترة، موضحا أنه يعمل عامل فى شركة كفرد أمن أو عامل المخزن، ولا يجد نفقات العلاج الخاصة بابنه، فبدأ ببيع جهاز ابنته، وأوضح أنه لا يمكنه التبرع لابنه بالكلى لأنه يعانى من السكر والضغط والشريان التاجى، ولكن تبرعت والدته بإحدى كليتيها.

ومن جانبه أشار هادى صاحب العشرين عاما، إلى أنه كان يعانى من قيء ونزيف، وأخبر والده فتوقع أنه دور برد عادى، ولكنه أجرى فحوصات وأشعة وتبين منها وجود مشاكل فى الكلى، موضحًا أن الأطباء اندهشوا من حالته وما وصل إليه فى هذا السن المبكر، راجيا الله أن يعوض والديه عما عاناه معه بينما أكدت والدته أنها تبرعت بكليتها حتى يعيش مثل أخواته ويحقق طموحه كأقرانه من الشباب.

وعلق محمدى والد الطفل هادى المصاب بالفشل الكلوى، على استجابة الرئيس السيسى للتكفل بعلاج ابنه، وكذلك بجهاز ابنته والذى اضطر لبيعه بسبب نفقات علاج ابنه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، الرئيس السيسى ربنا يخليه ويقويه على مصر ويواصل الإنجازات التى يقوم بها فى مصر.

وتابع محمدى والد الطفل هادى المصاب بالفشل الكلوى: أحب الرئيس لله فى الله، لأنه حمل مصر بما فيها وأعاد لها الأمن والاستقرار، موضحا أن الرئيس السيسى حول المطرية التى يقطن فيها إلى كومباوند.

ومن جانبه قال الطفل هادي: ربنا يخليه سيادة الرئيس لأنه يساعد أى حد ومتشكر جدا ليه على استجابته لعلاجى، وقالت والدة الطفل هادى المصاب بالفشل الكلوي: ربنا يخلى الرئيس السيسى لأنه جعلنا نعيش وننعم بخير بلدنا.