/660396/مدرب-منتخب-مصر-مباراة-أنجولا-ليست-سهلة-ولدينا-توليفة-مميزة

كشف روجر دو سا المدرب العام للمنتخب الأول للفراعنة، عن صعوبة مباراة الجابون في الجولة القادمة من منافسات المجموعة الثانية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يرى روجر دو سا المدرب العام للمنتخب الوطني أن مباراة أنجولا المقبلة لن تكون سهلة على الرغم من خروج المنتخب الأنجولي من سباق المنافسة .

وتحدث روجر في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بأحد الملاعب الفرعية ببرج العرب قائلا "مباراة أنجولا ليست سهلة، على الرغم من عدم منافسة أنجولا على التأهل إلا إنهم سيسعون للفوز علينا، ولكن نحترم جميع المنافسين وسنسعى لتحقيق الفوز".

وواصل دو سا تصريحاته قائلًا "نشاهد العديد من المباريات، حيث يصل أحيانًا لمشاهدة ٣ مباريات في اليوم من أجل اختيار أفضل العناصر، والدليل على ذلك وجود العديد من اللاعبين من صغار السن وهذا يدل على مشاهدتنا لجميع اللاعبين، لقد استطعنا خلق توليفة مميزة من أجل المنافسة في جميع البطولات".

وتحدث روجر عن كيروش وتعامله النفسي مع اللاعبين "كارلوس كيروش عمل كثيرًا في أوروبا ويجيد التعامل النفسي مع اللاعبين، وفي اختياراتنا كجهاز فني لا نعتمد على أحداث مباراة واحدة ولكن على العديد من المباريات".