في أحضان نجمة هندية.. محمد رمضان يتصدر غلاف مجلة فيلم فير

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دوت الخليج يرصد تصدر النجم محمد رمضان غلاف مجلة Film Fare الهندية.

محمد رمضان يتصدر غلاف مجلة Film Fare الهندية

شارك رمضان جمهوره صورة تصدره على المجلة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، والذي ظهر خلالهم مرتديًا جاكت بدون قميص.

من ناحية أخرى، أبدى العديد من رواد السوشيال ميديا في المغرب، رفضهم لإحياء الفنان المصري ومطرب المهرجانات، محمد رمضان حفلًا في بلدهم أخذين بثأر الفنان سعد المجرد.

الشعب المغربي يهاجم محمد رمضان

ودشن مجموعة من النشطاء المغاربة هاشتاج "لا نريد محمد_رمضان في المغرب"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان رمضان عن إحيائه لحفل هناك في ديسمبر المقبل، وتصدر بالفعل التريند على موقع Twitter، وذلك تعبيرًا منهم على رفض ما فعله المصريون مع سعد لمجرد سواء عند إحيائه لحفل في مصر في 2020، أو رفض عرض لقاءه في برنامج «سهرانين».

المغاربة يثأرون لسعد المجرد

غرد أحدهم قائلًا: "كما تدين تدان.. تحية بكل المغاربة لي عندهم النفس على بلادهم، لا نريد محمد رمضان في المغرب".

وكتب آخر: "لا نريد محمد رمضان في المغرب.. لا نريد كل من لا يحترم الفنانين المغاربة، محمد رمضان أنت غير مرغوب بك في المغرب كفنان".

محمد رمضان يحقق نجاحًا واسعًا بأغنية «جو البنات»

من جانبه، يواصل الفنان محمد رمضان تحقيق نجاحات ساحقة من خلال أغنيته الجديدة «جو البنات» والتي يتعاون بها مع كلا من الفنان المغربي ريدوان والفنان نعمان بلعياشي.

وتخطت أغنية «جو البنات» حاجز الـ 9 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، واحتفل محمد رمضان بهذا النجاح مع جمهوره كعادته.

أغنية جو البنات

وقدم أغنية “جو البنات” من قبل ضمن فاعليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والتي ربطها البعض بأزمته مع المهرجان، والأغنية بالاشتراك مع المغربي ريدوان ونعمان بلعياشي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وقت طرحها عبر المنصات السمعية.

محمد رمضان ينهي أزمته مع أحمد الفيشاوي

وفي سياق أخر تصالح الفنان محمد رمضان مع زميله الفنان أحمد الفيشاوي بفضل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك بعد خلاف وتصارع دام طويلا عبر السوشيال ميديا وبالأغنيات المختلفة.

ويذكر أن محمد رمضان هو من بدأ التصالح مع الفيشاوي أولا، اذ أنه أثناء تواجدهم في إحدى الفنادق وأثناء جلوس الفيشاوي مع مجموعة من النجوم، دخل عليم رمضان ليأخذ الفيشاوى بالاحضان أمام الجميع وتصالحوا في وجود كل من أحمد داوود وزوجته، والمخرج هادى الباجورى وزوجته ياسمين رئيس، وامينة خليل، انجى كيوان، حسن أبو الروس، حسام الحسينى، شذى حسون، وآخرون.