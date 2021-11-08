/660401/لا-تناسب-سن-التلاميذ --برلمانية-تطالب-باستدعاء-طارق-شوقي-للبرلمان-بسبب -صعوبة-منهج-رابعة-ابتدائي

طالبت النائبة أمل سلامة ، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، باستدعاء عاجل لوزير التربية والتعليم ، الدكتور طارق شوقي لمناقشته ، في صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي .

دوت الخليج

وقالت سلامة في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أنها تلقت عددا من شكاوي أولياء الأمور بشأن انزعاجهم من صعوبة المناهج ، مؤكدة ان من وضع ذلك المنهج يجب محاسبته لانه أكبر بكثير من مستوي سن التلاميذ وقدراتهم علي التفكير.

وأشارت الي انها ستتقدم بطلب احاطة ، للمستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، لإستدعاء الدكتور طارق شوقي للاستماع اليه بشأن ذلك المنهج الذي يمثل مشكلة كبيرة لابناءنا الطلاب واولياء الامور.

وتساءلت سلامة ، هل تطوير التعليم من وجهة نظر الوزير وضع مناهج صعبة ؟ ام وضع مناهج تتناسب تدريجيا مع سن الطلاب وقدراتهم علي التفكير مثلما هو الحال في عدد من الدول المتقدمة ولديها تجارب متميزة في مجال تطوير التعليم.

لا تناسب سن التلاميذ .. برلمانية تطالب باستدعاء طارق شوقي للبرلمان بسبب صعوبة منهج (رابعة ابتدائي)

واكدت سلامة ، ان تطبيق ذلك المنهج علي طلال الصف الرابع الابتدائي قرار غير مدروس من الناحية النفسية على التلاميذ وخاصة الصفوف الأولية ومن ناحية التوقيت، حيث لم يتدرب الطلاب على ذلك، لافتة الي أن التقويم المستمر نظام ناجح بكل المقاييس لكن يحتاج إلى تدريب وتأهيل للمعلمين؛ ومتابعة من لجان الاشراف والتطوير بوزارة التربية والتعليم والمديريات والادارات التعليمية والمركز القومي لتطوير التعليم.