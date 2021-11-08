وزير الخارجية: الحوار الاستراتيجى بين مصر وأمريكا مؤشر على زخم العلاقات

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن عقد الحوار الاستراتيجى بين مصر وأمريكا مؤشر على الاهتمام المتبادل بين الإدارتين فى القاهرة وواشنطن، واستعادة زخم العلاقات وتحقيق المصالح وإتاحة الفرصة لحوار معمق حول جميع مناحى العلاقة.





وأضاف شكرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "on"، مساء اليوم الإثنين، أن هناك علاقة ممتدة بينه وبين وزير خارجية أمريكا كما يعتبره صديق ومن الشخصيات المدركة لأهمية العلاقات المصرية الأمريكية لخدمة مصالح البلدين.

وأوضح وزير الخارجية، أنه تم مناقشة الجهود التنموية ومساهمة الولايات المتحدة فى دفع الشركات الأمريكية نحو الاستثمار فى مصر، والتعاون لدعم خطة مصر الاقتصادية، وتقدير جهود مصر فى إطار الإصلاح الاقتصادى، ومواجهة كورونا سواء من الناحية الصحية والاقتصادية، واستعداد الولايات المتحدة لدعم مصر لمواجهة انتشار الجائحة، كما تم التباحث حول تكثيف التبادل بين الجامعات والتبادل الثقافى والخبرات.

وأشار إلى أنه تم تناول التطورات فى سوريا واليمن والعراق وليبيا وإثيوبيا، مؤكدًا أن ليبيا كانت محور الحديث مع نظيره الأمريكى، حيث أكد على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ووجود حكومة منتخبة تعبر عن طموحات الشعب الليبى.