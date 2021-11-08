البابا تواضروس: لقاءات بيت العائلة رسالة قوية عن طبيعة الشعب المصرى

جدة - نرمين السيد - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن بيت العائلة ولد فى ظروف حرجة، مؤكدًا أنه حقق العديد من الإنجازات أهمها اللقاءات بين الشيوخ والأباء الكهنة.





وأضاف البابا تواضروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن المجتمع المصرى أسرة واحدة منذ فجر التاريخ، خصوصًا وأن نهر النيل أنشأ فى المصريين روح العائلة وهى نعمة كبيرة من عند الله، موضحَا أن لقاءات بيت العائلة تعطى صورة رمزية ورسالة قوية عن طبيعة الشعب المصرى. ولفت إلى أن الإنسان يقوده فكرة، ومسؤولية بناء الإنسان تقع على كل المؤسسات، منوهًا بأننا فى حاجة إلى النظر إلى حياتنا بعد أزمة فيروس كورونا والتى أحدثت جفافًا فى المشاعر الإنسانية.

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