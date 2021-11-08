السيسى يستجيب لعلاج شاب مصاب بالفشل الكلوى ويتحمل جهاز زواج شقيقته

جدة - نرمين السيد - وعلق محمدى والد هادى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "ربنا يخليه ويبارك فيه ويقويه ويفضل يعلى فى مصر كمان وكمان، أنا بحبه لله فى لله، كفاية إنه شال مصر من اللى كنا فيه، وبقى عندنا أمان واستقرار، والبلد اتغيرت والمطرية اتحولت إلى كمبوند".

وتابع: "ربنا يخلى الريس لمصر، وربنا يبارك فيه ويقويه ويفضل يكبرنا كمان وكمان، كفاية إنه بيبص لمواطن بسيط، ودى لوحدها ربنا يجازيه خير عنها".

فى حين قال هادى: "ربنا يخليه لأنه بيساعد أى حد، ومتشكر جدًا".