جدة - نرمين السيد - وعلق محمدى والد هادى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "ربنا يخليه ويبارك فيه ويقويه ويفضل يعلى فى مصر كمان وكمان، أنا بحبه لله فى لله، كفاية إنه شال مصر من اللى كنا فيه، وبقى عندنا أمان واستقرار، والبلد اتغيرت والمطرية اتحولت إلى كمبوند".
وتابع: "ربنا يخلى الريس لمصر، وربنا يبارك فيه ويقويه ويفضل يكبرنا كمان وكمان، كفاية إنه بيبص لمواطن بسيط، ودى لوحدها ربنا يجازيه خير عنها".
فى حين قال هادى: "ربنا يخليه لأنه بيساعد أى حد، ومتشكر جدًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يستجيب لعلاج شاب مصاب بالفشل الكلوى ويتحمل جهاز زواج شقيقته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.