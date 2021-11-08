وزيرة البيئة تستعرض سبل حشد 100 مليار دولار لخفض الانبعاثات بقمة المناخ

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الحوار الوزاري الأول رفيع المستوى لتمويل المناخ بمشاركة بير بولوند وزير البيئة الكندى، وذلك بالجلسة العامة بمؤتمر الأطراف السادس والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

وأكدت فؤاد مساء اليوم، أن الحوار يناقش قضايا التمويل المناخى من خلال ثلاثة محاور رئيسية هى تعزيز القدرة على التنبؤ بالتمويل المناخي، وتحسين حجم وفعالية التكيف بالإضافة إلى الاتجاهات المالية المستقبلية في تعبئة التمويل المناخي وذلك بالاعتماد على التقرير الموجز الصادر عن فترة العامين حول البلاغات الوطنية طبقا لاتفاق باريس.

وأشارت البيئة في بيان لها مساء اليوم، إلى انه قد استعرضت خلال الجلسة قضايا الدعم المالي لتنفيذ اتفاق باريس وحشد 100 مليار دولار، وكيف يمكننا ضمان تعبئة المزيد من تمويل التكيف مع وصول هذا الدعم لمستحقيه لتحقيق أهداف باريس كذلك مناقشة أساليب تحقيق التوازن بين انخفاض الانبعاثات والتنمية المرنة للوفاء باحتياجات وأولويات البلدان النامية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه على الرغم من المعلومات المهمة الواردة بالتقارير الوطنية إلا أن المفاوضات تحتاج إلى تضمين مزيد من المعلومات خاصة فيما يتعلق بالمقياس الإرشادي (المعلومات الكمية) ، والأدوات والقنوات فيما يتعلق بالتمويل كذلك وضع تعريف أوضح للتمويل المناخي، وكيفية تحديد التقدم من حيث الموارد الجديدة والإضافية والتوازن بين التكيف والتخفيف.

ورحبت "فؤاد"، بخطة العمل والالتزامات الجديدة التى تم وضعها من قبل الدول المتقدمة، مؤكدة أنه مازال هناك قلق من الدول النامية لعدم وصول التمويل إلى 100 مليار دولار، مؤكدة على أن التكيف المالي داخل الدول النامية يحتاج الى التعاون على كافة المستويات لضمان وصول هذا التمويل للدول النامية مما يدعم بناء الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف بما فى ذلك القطاع الخاص .

كما أشارت إلى أن الخطة التمويل لا تتضمن كيف سيتم تعبئة تمويل القطاع الخاص خاصة أن جميع التقارير سواء كانت من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو غيرها أشارت بوضوح إلى أن تمويل القطاع الخاص لا يزال متأخراً وأن المصدر الرئيسي للتمويل لا يزال من مصادر عامة لذا طالبت فؤاد بضرورة إيجاد اتفاق يتجاوز التعريف التشغيلي لتمويل المناخ، ومنهجيات أكثر وضوحًا للمتابعة، بما يضمن تحقيق المصداقية والتسليم والثقة من قبل جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني.

وشددت فؤاد على ضرورة وصول أصوات أكثر البلدان تأثراً ، مشيرة إلى التجربة المصرية والتي اتخذت العديد من الخطوات في مجال تمويل المناخ مؤكد على ضرورة دمج عمليات تمويل المناخ بمصالح المجتمعات المحلية، ومن هنا لدينا محورين هامين للعمل بجلاسكو أو بعدها في ملف التكيف وهما تسهيل عملية الحصول على تمويل المناخ ودمج مصالح السكان المحليين، موضحة أهميتهما في إحداث فرق سريع في حربنا تجاه آثار تغير المناخ.