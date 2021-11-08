/660400/لاعبوا-المنتخب-يحتفلون-بعيد-ميلاد-أكرم-توفيق-بمعسكر-برج-العرب-صور

حرص لاعبي المنتخب الأول والجهاز الفني للفرعنة بالإحتفال بعيد ميلاد الدولي المصري أكرم توفيق لاعب المنتخب الأول والنادي الأهلي، خلال معسكر برج العرب استعداداً لمواجهة أنجولا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويبلغ الدولي المصري أكرم توفيق لاعب المنتخب الأول والنادي الأهلي في مركز الظهير الأيمن، اليوم عامه الـ 24 بتواجد العديد من الأرقام وحجز أسمه في التشكيل الأساسي للمنتخب في وجود أحمد فتحي.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم والمقر لهما 12 ،16 نوفمبر الجاري، وستقام المباراة الأولى خارج مصر، والختامية على أرض القاهرة.

غيابات المنتخب الأول

ويغيب عن منتخب مصر خلال المباراة القادمة، محمود حمدي الونش، وذلك بسبب الإيقاف الموقع عليه بسبب تراكم البطاقات.

وشهدت قائمة منتخب مصر غياب طارق حامد وأحمد سيد زيزو، ورمضان صبحي، مع عودة محمد مجدي أفشة ومحمد شريف للقائمة من جديد.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ معسكره أمس استعدادا لمباراة أنجولا في لواندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، والمقرر أن يعود منها الفريق للاستعداد مباشرة لمباراة الجابون ضمن الجولة الأخيرة يوم 16 نوفمبر الحالي ببرج العرب.

محمد صلاح والنني

ويصل الدولي المصري محمد صلاح ومحمد النني للقاهرة استعداداً للإنضمام لمعسكر المنتخب الوطني، ببرج العرب لمواجهتي أنجولا والجابون.

ويأتي النني ومحمد صلاح في طائرة خاصة من إنجلترا، بعد انتهاء الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يلعب فيه صلاح في صفوف ليفربول، والنني في صفوف ارسنال.

موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا

يلتقي المنتخب الوطني الجمعة القادمة مع المنتخب الأنجولي في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات من منافسات تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الإياب بين المنتخبين، على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لوندا بأنجولا، والذي يتسع لـ 50 ألف متفرج.

ومن الجدير بالذكر نجح المنتخب المصري تحقيق الفوز في لقاء الذهاب على المنتخب الأنجولي في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، بنتيجة هدف دون رد عن طريق محمد مجدي أفشة، وشهد على اللقاء ملعب 30 يونيو بالقاهرة.