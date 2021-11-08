/660402/نقل-أحمد-خليل-إلى-المستشفى-بعد-تدهور-حالته-الصحية-بسبب-فيروس-كورونا

شهدت الحالة الصحية للفنان أحمد خليل تدهورًا كبيرًا بعد إصابته بفيروس كورونا، مما استدعى نقله إلى المستشفى للخضوع لبروتوكول العلاج اللازم، ووضعه تحت إشراف طبي مختص.

دوت الخليج يرصد آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد خليل.

إصابة أحمد خليل بفيروس كورونا

وكان خليل أُصيب بفيروس كورونا، أثناء كواليس تصوير «حكايتي مع الزمن» ضمن مسلسل «إلا أنا».

هذا وقد حصدت قصة «حكايتي مع الزمان» التي تخوض بطولتها الفنانة ميرفت أمين، ردود فعل إيجابية من الجمهور قبل مرور أسبوع على عرض الحكاية عبر قناة Dmc، ومن ثم بدأ رواد السوشيال ميديا وخاصة تويتر، في رفع هشتاج مسلسل “إلا أنا”.

آخر أعمال أحمد خليل

وتدور الحكاية الجديدة من مسلسل إلا أنا حول ميرفت أمين أم لديها 4 أبناء، عاشت معاناة شديدة مع والدهم ولكنها قررت الطلاق منه بعد أن زوجت بناتها الثلاث، لتبدأ صراعات ومشاكل أبنائها بسبب تلك الأزمة وتدور أحداث الحكاية في ذلك الإطار في جو درامي تشويقي.

مواعيد عرض أحدث حكايات إلا أنا بطولة أحمد خليل

تعرض حكاية «حكايتي مع الزمان» من مسلسل«إلا أنا 2» على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تكون الإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة DMC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.

وتضم حكاية «حكايتي مع الزمان» عدد كبير من النجوم منهم ميرفت أمين وأحمد جمال سعيد وهايدي رفعت وعصام السقا وشاهيستا سعد ورضوى جودة وحازم إيهاب، والحكاية تأليف أمين جمال وتحت قيادة المخرج أحمد حسن.

تفاصيل مسلسل إلا أنا

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

يتكون الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، كما سيقدم حكايات أخرى من العمل ليكون هدفها الرجال والحديث عنهم، خاصة أن الحكايات السابقة كانت تكشف عن دور المرأة في المجتمع وعن تأثيرها والمعاناة التي تعيشها بشكل يومي، وهو ما تم طرحه في كثير من الحكايات المعروضة.