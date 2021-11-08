عرض مستمر.. أزمة كيروش مع كبار منتخب مصر

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ويأتي أستبعاد كارلوس كيروش للاعبين الكبار سواء خلال التجمع السابق أو الحالي، يفجر أزمة كبيرة وتساؤلات عديدة بين الجماهير، فأبرز المستبعدين في القائمة الحالية للإسباب الفنية هم، طارق حامد وأحمد السيد زيزو من الزمالك، ورمضان صبحي من بيراميدز ومحمد بسام حارس طلائع الجيش، بجانب إستبعاد عمر مرموش للإصابة.

بينما شهدت القائمة السابقة لمبارتي ليبيا، أستبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة من الأهلي، ومصطفى فتحي من الزمالك، ويأتي هذا قبل ضمهم للقائمة الحالية وضم وجوه جديدة وخروج لاعبين كان يعتمد عليهم في الفترات السابقة.

ونستعرض معكم أبرز النجوم الذي أستبعدهم كيروش منذ بداية تدريبه لمنتخب مصر:

- محمد شريف

قام كيروش بإستبعاد محمد شريف خلال معسكر لقائينن ليبيا في صدمة كبيرة للشارع الرياضي، واستغرب البعض خاصة بعد تألق الاعب وختامه للدوري كأهداف له، ولكنه عاد وضمه مرة أخرى خلال المعسكر الحالي.

- محمد مجدي أفشة

نفس حالة زميله محمد شريف بإستبعاده من العسكر الماضي، وكات تشهد تألق الفترة تألق للاعب مع الأهلي ولكن فضل كيروش إسبعاده والاعتماد على عبدالله السعيد في تلك المركز، قبل أن يضمه مرة أخرى للمعسكر الحالي.

- مصطفى فتحي

تم استبعاد مصطفى فتحي في أول معسكر لكيروش مع الفراعنة تحديداً بعد خوضه لقاء ودي أمام ليبريا، وكان اللاعب متألق بشكل كبير مع سموحة قبل انتقاله للزمالك وأحرز 17 هدف معهم في الدوري الموسم الماضي، مما أعترض البعض على عدم ضمه، قبل أن ينضم للمعسكر الحالي.

- طارق حامد

في مفاجأة كبيرة تم إستبعاد طارق حامد من معسكر منتخب مصر الحالي لأول مرة منذ 6 سنوات، حيث كان اللاعب عنصر أساسي في تكشيل المنتخب خلال السنوات الماضية، فربما قرار استبعادة جاء بسبب لقاء القمة الأخير ين الأهلي والزمالك.

- أحمد السيد زيزو

نال قرار إستبعاد زيزو خلال المعسكر الحال دهشة كبيرة من البعض في ظل تألق اللاعب من القلعة البيضاء مؤخراً، وكان من أفضل اللاعبين في الفريق خلال بداية الدوري الحالي، وساهم بشكل كبير في فوز الزمالك خلال أول مبارتين.

- رمضان صبحي

خرج رمصان صبحي من قائمة منتخب مصر أستعداداً للجاوبن و أنجولا، في مفاجأة كبيرة تحديداً بعد إصابة عمر مرموش، لأنه كان بديله في لقائين ليبيا وأحرز حينها هدف عندما دخل بديلاً، وهو اللاعب الوحيد في تشكيلة المنتخب حالياً الذي يشغل مركز الجناح الإيسر.