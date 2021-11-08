/660404/لجان-الشيوخ-تواصل-مناقشاتها-إعادة-تنظيم-المجلس-الأعلى-للطاقة-ومنظومة-النقل-بلجنتى-البيئة-والإدارة-المحليةوالصحة-تستعرض-إشكاليات-الدواء

شهدت لجان مجلس الشيوخ اليوم الاثنين مناقشات موسعة بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة وأيضا ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية، مع تطورات العلاقات المصرية الأمريكية وذلك بعد ان انتهت الجلسة العامة من مشروع قانون التخطيط العام بشكل نهائى وإحالته لمجلس النواب.

دوت الخليج

وعقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، بخصوص إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة، بالإضافة لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء بنك الكوادر البشرية الشبابية وتقسيمه إلى مهنى وتدريبى بالتماشى مع رؤية 2030 بالنهوض بمستويات التشغيل والحد من البطالة.

لجان الشيوخ تواصل مناقشاتها ...إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة ومنظومة النقل بلجنتى البيئة والإدارة المحلية..والصحة تستعرض إشكاليات الدواء

كما عقدت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم، لاستكمال مناقشة دراسة حول حالة قطاع النقل والخدمات اللوجستية فى مصر، وذلك فى إطار استراتيجية وفلسفة تكوين المجلس القومى لسلامة النقل بشكل عام.

وعقدت لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم، لمناقشة أخر التطورات في العلاقات المصرية الأمريكية، وما شهدته خلال الفترة الأخيرة على وجه الخصوص من ترسيخ ومزيد من التعاون المشترك بين الطرفين.

كما عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد جزر، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من بعض أعضاء المجلس. بشأن مشكلة التداخل بين هيئة الدواء ووزارة الصحة، فى إطار أن صلاحيات قطاع الدواء انتقلت لهيئة الدواء المصرية وفقا للقانون الجديد الخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد.

لجان الشيوخ تواصل مناقشاتها ...إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة ومنظومة النقل بلجنتى البيئة والإدارة المحلية..والصحة تستعرض إشكاليات الدواء

وشاركت د. إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بلجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وذلك فى ضوء لقاءات الجنة مع ممثلى الحكومة بشأن الملفات التى تأتى فى ضوء إهتماماتها واختصاصاته بدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأولفيماأكد النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أن قضية الوعى وفى القلب منها الثقافة من أهم القضايا التى تهم الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة خاصة أن عدم الاهتمام بها والنهوض بأوضاعها سيكون تأثيرها سلبى على حجم الإنجازات والتنمية التى يشهدها الشارع المصرى بقيادة الرئيس السيسى، فيما استعرضت الوزيرة جهود دعم الثقافة فى مصر خلال الفترة الأخيرة.