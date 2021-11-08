استكمال مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمجلس الشيوخ.. صور

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أكدت النائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ بسوهاج، وأمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، أن لجان حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ تواصل مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز حقوق الانسان علي مدار ٥ سنوات من ٢٠٢١ _ ٢٠٢٦، و ذلك بحضور عدد من نواب مجلس الشيوخ من اللجان النوعية المختلفة بالمجلس ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

استكمال مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمجلس الشيوخ

وأضافت إسحاق أن لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ أكدت على أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاورها الاربعة، و أنها تتضمن المفهوم الشامل لكافة حقوق الانسان، الحقوق المدنية والحقوق السياسية و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و حقوق الإنسان للمرأة و الطفل و ذوي الاعاقة و الشباب و كبار السن والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان.

جدير بالذكر أنه توضح الاستراتيجية خطة الدولة المصرية علي دعم و تعزيز حقوق المواطن المصري في كل المجالات و لكل فئات المجتمع.

استكمال مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمجلس الشيوخ

وأشار أعضاء لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي الي ان الاستراتيجية تحتوي علي عدة محاور و تحتاج الي مناقشات واسعة حتي يكون اسهام اللجنة اسهاما حقيقيا عن طريق طرح توصياتها و مقترحاتها للجهات و الوزارات المعنية المختلفة ، مع التأكيد علي ضرورة التنسيق الكامل و تضافر الجهود المبذولة للوصول بمصر الي المكانة التي تليق بها بين الامم ، و تحقيق احلام و طموحات شعبها في الاستقرار و التنمية المستدامة.

ويذكر أن جميع أعضاء لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ يهتمون بتعزيز تطبيق معايير حقوق الانسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و العمل علي التصدي لأوجه النقص و التغلب علي التحديات المتراكمة.