/660406/غدا-صالون-التنسيقية-يناقش-ثورة-المنصات-الرقمية-ما-لها-وما-عليها

يطرح صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نقاش حول دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع وذلك عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك غدا الثلاثاء الساعة ٩ مساء.

دوت الخليج

وذلك بعد ثورة التكنولوجيا وانتشار المنصات الرقمية بشكل كبير وسريع وخاصة في الأونة الأخيرة حيث ظهرت ظواهر عديدة في المجتمع نتجت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية بشكل عام ومنها ما يسمي بالإدمان الإلكتروني وظاهرة الإشاعات و انحصار المجتمع في دائرة إخبارية ضيقة و القرصنة الإلكترونية و جرائم اختراق الحسابات الشخصية وتأثر المجتمع بنشطاء التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم الانفلونسر بالإضافة الي تأثير المنصات الفنية علي الشباب والمجتمع مما يهدد الهوية الثقافية المصرية.

غدا.. (صالون التنسيقية) يناقش ثورة المنصات الرقمية ما لها وما عليها

ومن المقرر أن يكون ضيوف الصالون والمشاركين في النقاش المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it) بالإضافة إلى الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والمهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ويدير النقاش خلال الصالون عضو التنسيقية الإعلامي أحمد عبد الصمد .