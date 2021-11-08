النائب علاء مصطفى يشارك بـ«صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» حول ثورة المنصات الرقمية

/660408/النائب-علاء-مصطفى-يشارك-بـصالون-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-حول-ثورة-المنصات-الرقمية

يشارك المهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غدا الثلاثاء حيث نقاش موسع حول دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع وذلك عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك غدا الثلاثاء الساعة ٩ مساء.

دوت الخليج كما يشارك أيضا المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it) بالإضافة إلى الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ويدير النقاش خلال الصالون عضو التنسيقية الإعلامي أحمد عبد الصمد . ويأتى ذلك بعد ثورة التكنولوجيا وانتشار المنصات الرقمية بشكل كبير وسريع وخاصة في الأونة الأخيرة حيث ظهرت ظواهر عديدة في المجتمع نتجت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية بشكل عام ومنها ما يسمي بالإدمان الإلكتروني وظاهرة الإشاعات و انحصار المجتمع في دائرة إخبارية ضيقة و القرصنة الإلكترونية و جرائم اختراق الحسابات الشخصية وتأثر المجتمع بنشطاء التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم الانفلونسر بالإضافة الي تأثير المنصات الفنية علي الشباب والمجتمع مما يهدد الهوية الثقافية المصرية.

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